هاواوي تطرح نظام تشغيل خاص بها بديلا عن أندرويد جوجل

أكد ريتشار يو، رئيس قسم المستهلكين في شركة هواوي Huawei ، أن الشركة الصينية ستكون مستعدة لطرح نظام تشغيل خاص بالهواتف الذكية والأجهزة الأخرى في سبتمبر/أيلول المقبل، وفقاً لموقع Business insider.

وقال يو إن نظام التشغيل لكل من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة سيكون جاهزاً بحلول الربع الرابع من هذا العام، لإطلاقه في الصين، حال استمرار حظر هواوي من استخدام برامج جوجل Google ومايكروسوفت. Microsoft.

وذكر يو أن المستخدمين خارج الصين سيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول؛ حيث سيتوفر النظام حول العالم خلال الربع الأول أو الثاني من عام 2020.

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وأشار يو إلى أن متجر تطبيقات الخاص بهواوي والذي سيحمل اسم "App Gallery" سيكون متاحاً على نظام التشغيل الجديد.

وقال يو: "حالياً شركة هواوي لا تزال تعتمد على أنظمة ويندوز 10 من مايكروسوفت أندرويد من وجوجل، لكن إذا حرمنا من استخدام تلك الأنظمة، فشركة هواوي لديها الخطة البديلة".

يذكر أن شركتي جوجل ومايكروسوفوت أوقفا التعامل مع شركة هواوي الصينية، امتثالاً لأوامر الحكومة الأمريكية، وبالطبع سيتضرر مستخدمو هواتف هواوي، لأن بدون وجود نظام أندرويد في هواتفهم سيكون من السهل اختراق الأجهزة.