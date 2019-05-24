بالصور.. سنغافورة تضع حجرات للتدخين في الشوارع

بدأت سنغافورة تركيب حجرات خاصة للمدخنين في شوارعها، تتسع لـ10 أشخاص ومزودة بمصفاة للهواء، لكن التجربة الجديدة لم تنل إعجاب كثيرين.
وتملك سنغافورة واحدا من أكثر قوانين مكافحة التدخين تشددا في العالم، إذ يمنع التدخين في معظم الأماكن العامة، وتفرض على المخالفين غرامة تصل إلى 725 دولارا، كما أن السجائر الإلكترونية محظورة.
كن المدخنين الذين جربوا هذه الحجرات لم يقتنعوا بها، وفضّل معظمهم التدخين في مكان مسموح به في الهواء الطلق.
وقال أزفار زين، مسؤول في شركة للتجارة الإلكترونية: "الجو خانق جدا هنا، إنها صغيرة جدا، وأشعر كأنني مواطن من الدرجة الثانية".
وأضاف: "لا توجد مقاعد أيضا، لست مستعدا للتدخين هنا إلا إذا وضعوا حجرات أوسع وأكبر".
وقال الموظف راما داس إنه يفضل التدخين في الهواء الطلق، موضحا: "في بعض الأحيان أحتاج فقط إلى بعض الهواء النقي".
تخطط شركة "ساذرن جلوب كوربوريشن" السنغافورية، التي بدأت تركيب حجرات التدخين، الثلاثاء، لتركيب 60 منها بحلول نهاية العام.
بدأت سنغافورة تطبيق قوانين صارمة لمكافحة التدخين منذ السبعينيات لثني السكان عن التدخين.
ومنذ ذلك الحين، تضاعفت الأماكن العامة التي يمنع فيها التدخين: في الجامعات والمساحات المشتركة في الأبنية المتعددة الوحدات السكنية وحتى في السيارات الخاصة إذا كانت النوافذ مغلقة.
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