دراسة تكشف الأسرار الوراثية لسيدة يابانية تعود لـ3800 عام

بعد أكثر من عقدين من اكتشاف الباحثين لرفات امرأة "جومون" البالغة من العمر 3800 عام فى هوكايدو باليابان، تمكنوا أخيراً من اكتشاف أسرارها الوراثية، من خلال دراسة حديثة.

وأظهرت الدراسة الوراثية للمرأة، اتضح تماما أنها مختلفة عن سكان اليابان المعاصرين، كما أنها كانت مسنة عندما توفيت وكانت لديها قدرة عالية على تحمل الكحول، على عكس بعض اليابانيين الحديثين، وكان لديها بشرة وعيون داكنة، إضافة إلى أنه بشرتها بها نمش، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع "لايف ساينس".

وقال هيديكى كانزاوا مؤلف الدراسة الأول، وأمين علم الإنسان فى المتحف الوطنى للطبيعة والعلوم فى طوكيو إن من المثير للدهشة أن المرأة العجوز تشارك نوعًا مختلفًا من الجينات مع أشخاص يعيشون فى القطب الشمالى، إضافة إلى تناولها بعض الأطعمة التى تضمن دهون.

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وأضاف كانزاوا أن الأطعمة توفر دليلًا إضافيًا على أن شعب جومون قامت بصيد الحيوانات البحرية والبرية الدهنية، ومن بين الحيوانات البرية التى قامت باصطيادها الغزلان والخنازير، إضافة إلى أنهم قاموا بصيد الحيوانات البحرية منها الفراء السلمون والقرموط.

من هى امرأة جومون؟

عاشت امرأة جومون فى العصر الحجرى الحديث فى اليابان، خلال الفترة ما بين 10500 قبل الميلاد إلى 300 قبل الميلاد، على الرغم من أنها توفيت منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام - ما بين 3550 و 3960 عامًا، ووفقًا لتاريخ الكربون المشع عثر الباحثون على بقاياها فقط عام 1998 فى تل فونادومارى بجزيرة ريبون قبالة الساحل الشمالى لهوكايدو.