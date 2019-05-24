شكرا لقرائتكم الحكومة المصرية تنفي رفع الدعم عن الخبز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 4 ساعات في 24 مايو 2019 - اخر تحديث في 23 مايو 2019 / 20:25

نفت الحكومة المصرية ما تردد عن عزمها رفع الدعم عن رغيف الخبز في موازنة وزارة التموين للعام المالي الجديد الذي يبدأ في تموز (يوليو) المقبل.



وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن لا صحة على الإطلاق لرفع الدعم عن رغيف الخبز، ووزارة التموين مستمرة في صرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش من دون أي زيادة، وذلك مراعاة لمحدودي الدخل. وشدد على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأكد أن الحكومة مُستمرة في تحمل فرق الكلفة في سعر رغيف الخبز، موضحاً أن كلفة دعم الدولة للخبز تقدر بنحو 51 بليون جنيه. وشدد على أن وزارة التموين تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية في الوزارة ومديري مديريات التموين في المحافظات مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعوم بالأسعار المحددة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين.

من جهة أخرى، نفى مصدر أمني صحة الصور التي نُشرت على مواقع التواصل الإجتماعي تُظهر عناصر من وزارة الداخلية يرتدون ملابس مدنية يلقون القبض على طلاب في مرحلة الثانوية العامة أثناء تظاهرهم أمام وزارة التربية والتعليم. وأكد المصدر أن هذه الصور تعود لأشخاص لا ينتمون إلى وزارة الداخلية.