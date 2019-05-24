شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للاغاثة يواصل توزيع سلل غذائية على الأسر الفقيرة في طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 23 مايو 2019 - اخر تحديث في 23 مايو 2019 / 21:20

يواصل مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان تنفيذ مشروع دعم الاحتياجات الغذائية للأسر اللبنانية الأشد فقرا بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة حيث تم توزيع 1205 سلة غذائية للعوائل اللبنانية في مدينة طرابلس شمال لبنان.







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