شكرا لقرائتكم "الأونروا" ترفض دعوة واشنطن لتفكيكها وتؤكد على شرعية دورها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 9 ساعات في 23 مايو 2019 - اخر تحديث في 23 مايو 2019 / 18:35

غزة (الاراضي الفلسطينية) - أ ف ب - رفض مفوض عام "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) بيير كرينبول دعوة الولايات المتحدة إلى تفكيك الوكالة الأممية، مشدداً على عدم تحميلها مسؤولية توقف جهود السلام.



وأكد كرينبول في مؤتمر صحافي عقده في مقر الـ"أونروا" في قطاع غزة، رفض الانتقادات التي وجهها المبعوث الأميركي لعملية السلام جيسون غرينبلات للوكالة، مشدداً على أن لا أحد يستطيع نزع الشرعية عنها. وقال: "نرفض أي اتهامات للأونروا بأنها مسؤولة عن فشل حل القضية سياسياً ونرفض أي اتهامات غير حقيقية ونعتبرها مضللة".

وأضاف: "عندما اتخذت الولايات المتحدة قرار قطع المساعدات عن الأونروا عبرنا عن أسفنا لهذا القرار لأنه أثر فعلاً في أكبر مؤسسة شريكة في العمل الإنساني. لن نسمح على الإطلاق بأي محاولة لنزع الشرعية عن الأونروا".

وتابع: "الأونروا ليست مسؤولة عن زيادة أعداد اللاجئين واستمرار مشكلتهم، المسؤول هو الوضع والفشل السياسي ولا يجب تسليط الأضواء على أن الأونروا هي المسؤولة عن ذلك".

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وأكد كرينبول أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة تقول إن الأونروا ستستمر في تقديم خدماتها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين".

وفي رده على سؤال لـ"فرانس برس" حول ما إذا كانت هناك علاقة بين الأزمة المالية للوكالة وخطة السلام الأميركية للسلام، شدد كرينبول على أن "عمل الأونروا لا علاقة له بأي صفقات"، في إشارة إلى خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي أعلنت الولايات المتحدة أنها ستطرحها الشهر المقبل.

وأشار المفوض العام إلى تبني الوكالة استراتيجية لجلب الدعم، وقال:0 "نناشد كل المانحين أن يحافظوا على مستوى الدعم الذي قدموه العام الماضي للأونروا حتى نتمكن من مواصلة تقديم الخدمات".

وأعلنت الإدارة الأميركية في آب (أغسطس) 2018 وقف كل التمويل المقدم إلى الـ"اونروا" الأمم الذي كان يقدر بنحو 300 مليون دولار. وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، وصف غرينبلات الوكالة الأممية بأنها "ضمادة للجرح"، وأن الوقت حان لتتولى الدول المضيفة للاجئين والمنظمات غير الحكومية الخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية. وقال غرينبلات للمجلس إن "نموذج الأونروا خذل الشعب الفلسطيني".