شكرا لقرائتكم الدفاع الجوي يدمر طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مطار نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 10 ساعات في 23 مايو 2019 - اخر تحديث في 23 مايو 2019 / 18:13

صرح المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنه في الواحدة و46 دقيقة من ظهر اليوم (الخميس)، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات اطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً من دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الذي يعطي حمايه خاصة للأعيان المدنية.



وأوضح المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تتعمد استهداف الأعيان والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات بطريقة ممنهجة من دون أي اعتبارات لما قد ينتج عن ذلك من تعريض حياتهم للخطر.

وحذر العقيد المالكي بأشد العبارات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية وكذلك المدنيين. وقال إن استخدامها لأساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.