شكرا لقرائتكم دول غربية تحض على إرساء حكم مدني في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 23 مايو 2019 - اخر تحديث في 22 مايو 2019 / 20:19

حضّت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج على التوصل سريعاً إلى اتفاق بين المتظاهرين السودانيين والمجلس العسكري الحاكم حول الانتقال إلى حكم مدني في البلاد، معتبرة أن عدم القيام بذلك سيجعل من الصعب عليها العمل مع السلطات الجديدة.



وتعثرت المحادثات بين قادة المحتجين والمجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الاطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي، إثر خلاف حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد.

وأعلنت الترويكا الغربية التي سبق أن قامت بوساطة في نزاعات السودان، في بيان: "يحتاج السودان وعلى وجه السرعة إلى اتفاق بين الأطراف ينهي هذه الفترة من عدم اليقين وعدم الاستقرار وبناء توافق وطني في الآراء بشأن المستقبل". وأضافت أن "أي نتيجة لا تؤدي إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتضع سلطة الحكم الاساسية مع المدنيين، لن تستجيب لإرادة الشعب السوداني المعبر عنها بوضوح للانتقال إلى حكم مدني".

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وأوضحت أن ذلك "سيؤدي هذا إلى تعقيد التعامل الدولي، وسيجعل من الصعب على بلداننا العمل مع السلطات الجديدة لدعم التنمية الاقتصادية في السودان". وأضافت: "نحض الأطراف على استئناف المحادثات بسرعة والتوصل إلى اتفاق يعكس إرادة الشعب ويساعد في تسهيل الدعم الدولي".

وسبق أن دعت واشنطن باستمرار الى حكم مدني في السودان منذ أطاح الجيش بالبشير في 11 نيسان (أبريل) الماضي، بعد أشهر من تظاهرات عمت البلاد طالبت بانهاء حكمه.

ويستعد تحالف قوى الاحتجاج في السودان إلى اعلان "اضراب سياسي عام"، رداً على تعثر مفاوضاته مع المجلس العسكري الحاكم.