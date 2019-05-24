شكرا لقرائتكم ترامب يرشّح امرأة لقيادة سلاح الجوّ الأميركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 20 ساعة في 23 مايو 2019 - اخر تحديث في 22 مايو 2019 / 20:13

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيح باربرا باريت، وهي سفيرة سابقة وامرأة أعمال، لتولّي قيادة سلاح الجوّ الأميركي.



وكتب على "تويتر" انها "ستكون وزيرة ممتازة"، علماً انها شغلت منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا بين عامَي 2008 و2009 خلال عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش، كما رأست مركز "آروسبايس كوربوريشن" لبحوث الطيران حتى العام 2017.

وباريت (68 سنة) محامية سابقة وطيارة اختبار، كما انها أيضاً عضو مجلس إدارة في "مؤسسة راند" التي تؤمّن بحوثاً وتحليلات للقوات المسلحة الأميركية.

وتُعتبر باريت، مع زوجها كريغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنتل" الأميركية، من أبرز المانحين للحزب الجمهوري. وكانت عام 1994 أول امرأة تترشّح لمنصب حاكم ولاية أريزونا، لكنها فشلت في نيل ترشيح الحزب الجمهوري.

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وإذا صودق على تعيينها، ستخلف باريت امرأة أخرى في منصب وزير سلاح الجوّ، هي هيذر ويلسون التي طُرح اسمها لخلافة وزير الدفاع السابق الجنرال جيمس ماتيس، بعد استقالته في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. لكن ويلسون استقالت في آذار (مارس) الماضي، بعدما بات واضحاً أن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان سيحتفظ بمنصبه.

في السياق ذاته، أعلنت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأميركا الشمالية "نوراد" أن مقاتلاتها واكبت الاثنين عن بُعد 6 طائرات حربية روسية، حلّقت غرب آلاسكا من دون أن تخترق المجال الجوي للولاية الأميركية.

ولفتت إلى أن طائرة استطلاع من طراز "أواكس" راقبت عمليات الاعتراض، وتابعت: "قدرتنا على ردع الأخطار المحدقة بمواطنينا وببُنانا التحتية الحيوية والقضاء عليها، تبدأ برصد هوية الطائرات في مجالنا الجوي وتعقّبها وتحديدها".

على صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض أن ترامب وزوجته ميلانيا "قبِلا دعوة" من رئيس الوزراء الإرلندي ليو فارادكار، لزيارة بلاده خلال وجودهما في أوروبا.

وتأتي هذه الزيارة المرتقبة في 5 حزيران (يونيو)، ضمن جولة أوروبية للرئيس الأميركي تشمل بريطانيا وفرنسا.