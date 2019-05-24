ازدحام شديد على قمة إيفرست

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشكل طابور ضخم من المتسلقين قرب قمة جبل إيفرست رغم أن منظمي الرحلة أعلنوا أمس عن مقتل شخصين إضافيين على أعلى جبل في العالم.

وحاول أكثر من 200 متسلق الوصول إلى القمة من جهتي نيبال والصين، لكنهم اضطروا للوقوف لساعات مخاطرين بتعرضهم لقضمة الصقيع وداء المرتفعات.

وقال منظمو الرحلات إن متسلقين أمريكياً وهندية توفيا في أحد أكثر الأيام ازدحاماً على القمة التي يبلغ ارتفاعها 84848 متراً.

ووصل عدد القتلى في إيفرست إلى أربعة هذا الموسم، بعد وفاة متسلقين هندي وإيرلندي.