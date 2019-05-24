«بوتين افتراضي» يدير برنامجاً حوارياً.. و«الكرملين» يرفض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن «الكرملين»، أمس، أنه من غير المرجح أن يشاهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برنامجاً حوارياً جديداً كوميدياً لهيئة «بي بي سي»، يدير المقابلات فيه بوتين افتراضي؛ لأنه «لا يشاهد الرسوم الكاريكاتورية» التي تمثله.

وقال ديمتري بيسكوف، الناطق باسم «الكرملين»، إن بوتين «لا يقرأ الإصدارات المكتوبة عنه، ولا يرى الرسوم الكاريكاتورية».

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وكانت هيئة «بي بي سي» أعلنت، أول أمس، أنها ستبدأ ببث برنامج حواري كوميدي؛ عنوانه: «تونايت ويذ فلاديمير بوتين»، ويجري فيه الرئيس الروسي؛ وهو شخصية افتراضية صُممت؛ بفضل تقنية «الرسوم المتحركة الرقمية بالأبعاد الثلاثة» مقابلات مع ضيوف؛ هم «بشر فعليون» وأمام جمهور بشكل مباشر.

وتعرض محطة «بي بي سي 2» حلقتين من البرنامج خلال الشهر المقبل. وفي إحدى الحلقتين يحاول الرئيس الروسي الخوض في موضوع حقوق المرأة، وفي الثانية يظهر الستر كامبل مستشار رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الذي يشكره بوتين (الافتراضي) على التسبب ب«فوضى رهيبة».

وشددت «بي بي سي» على أن «الرجل القوي المفضل في العالم بأسره، الذي يواجه الدببة فلاديمير بوتين حقق أخيراً هدفه الأساسي بأن يكون صاحب برنامج حواري؛ عبر بي بي سي».