شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج يخضع لجراحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخضع الممثل دانيال كريج الذي يلعب شخصية جيمس بوند لجراحة في الكاحل بعد أن أصيب أثناء تصوير أحدث أفلام سلسلة الجاسوسية؛ لكن الفيلم سيصدر في موعده في إبريل 2020.
وجاء في تغريدة على حساب (جيمس بوند) الرسمي على «تويتر» أن الجراحة بسيطة وأن كريج أصيب أثناء التصوير في جاميكا. وذكرت التغريدة «سيستمر الإنتاج بينما يتعافى كريج لمدة أسبوعين بعد العملية. ما زال موعد إصدار الفيلم في إبريل 2020». والفيلم الذي لم يحدد اسمه بعد سيكون خامس فيلم يقدم فيه كريج شخصية العميل البريطاني.
كانت هذه تفاصيل خبر دانيال كريج يخضع لجراحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.