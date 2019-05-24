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دانيال كريج يخضع لجراحة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخضع الممثل دانيال كريج الذي يلعب شخصية جيمس بوند لجراحة في الكاحل بعد أن أصيب أثناء تصوير أحدث أفلام سلسلة الجاسوسية؛ لكن الفيلم سيصدر في موعده في إبريل‭‬‬ 2020.

وجاء في تغريدة على حساب (جيمس بوند) الرسمي على «تويتر» أن الجراحة بسيطة وأن كريج أصيب أثناء التصوير في جاميكا. وذكرت التغريدة «سيستمر الإنتاج بينما يتعافى كريج لمدة أسبوعين بعد العملية. ما زال موعد إصدار الفيلم في إبريل 2020». والفيلم الذي لم يحدد اسمه بعد سيكون خامس فيلم يقدم فيه كريج شخصية العميل البريطاني.

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