حسابات النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * قدم الفنان أحمد السقا الشكر لمحمد سامي مخرج مسلسله «ولد الغلابة»، ونشر صورة عبر صفحته في «فيسبوك» بصحبة سامي، وعلق عليها: «كل الشكر لهذا الرجل لسهره على كل تفاصيل المشروع من بدايته حتى انتهائه، عين رائعة تشرف على كل تفاصيل المسلسل.. تحية من القلب».

* نشرت المطربة المغربية جنات عبر صفحتها في «إنستجرام» دعاء جديداً بصوتها بعنوان «تأملات في نعم الله»، من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان أحمد الحجار، وتوزيع وليد شراقي.

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* أهدى الفنان الكويتي داوود حسين جائزة أفضل ممثل دور أول عن مسلسل «موضي قطعة من ذهب»، للفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، وذلك ضمن حفل تكريم مهرجان الفن والإعلام بالكويت، ونشر حسين صورة مع الجائزة عبر حسابه في «إنستجرام»، ووجه الشكر للقائمين على المهرجان.

* نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة لمنظر خارجي بالمستشفى الذي تمكث فيه بمدينة هينترتزارتن الألمانية، حيث تتلقى العلاج من مضاعفات حدثت لها من علاج السرطان، وأعجب زملاؤها والآلاف من متابعيها بالصورة ودعوا لها بالشفاء العاجل والعودة من جديد لجمهورها.

* بارك الفنان أشرف عبدالباقي لنجوم مسرح مصر، على نجاحهم خلال شهر رمضان، ونشر صورة عبر حسابه في «تويتر» للمسلسلات التي يشارك فيها هؤلاء النجوم، وعلق عليها: «سعيد جداً بنجاحكم خلال الشهر الكريم، ومزيد من التألق».