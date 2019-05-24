الإمارات تحيي ذكرى زايد بمآثر خالدة في الوجدان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحيي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم (19 رمضان) الذكرى ال 15 لوفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بتاريخه الخالد ومآثره الخالدة في وجدان الأمة العربية والعالم، من خلال «يوم زايد للعمل الإنساني» كمناسبة يعبر من خلالها المواطنون والمقيمون والعالم أجمع عن مدى وفائنا لنهج القائد الراحل في مجال العطاء الإنساني والعمل الخيري.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر «توتير»: «في يوم زايد للعمل الإنساني.. نستذكر سيرة زايد.. وعطاء زايد.. وخير زايد الذي بلغ أقاصي المعمورة.. نحتفل بهذا اليوم لنرسخ في أجيالنا حب زايد.. وحب قيم زايد في مساعدة الضعيف ونجدة الملهوف وإغاثة المنكوب.. زايد باق وخالد فينا بهذه القيم الخالدة».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن يوم زايد للعمل اﻹنساني مناسبة ترتبط برمز الخير والبذل والعطاء الذي كسب بأخلاقه وقيمه ومبادئه احترام ومحبة الناس وقال سمو عبر «تويتر» أمس: «تعلمنا من زايد أن السعادة في إسعاد الغير، والعمل الذي يقترن بتقديم الخير للناس هو أبلغ العطاء، على هذا النهج نمضي ونواصل بإذن الله».