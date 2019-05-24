شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال ونساء الروهينجا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ابن الديرة

الحملة الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وتبدأ تنفيذها اليوم، لدعم ومساندة أطفال ونساء مسلمي الروهينجا، خطوة إضافية على طريق طويل بدأته الدولة منذ العام الأول لقيامها وستستمر فيه، بإذن الله، إلى ما لا نهاية، وبرعت فيه وكانت دوماً السباقة في الوصول إلى كل محتاج، حتى باتت من أكثر دول العالم تقديماً للمساعدات الإنسانية والتنموية.

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هذه الحملة المباركة لتخفيف معاناتهم، وتحسين ظروفهم الحياتية، ستجد نصيبها من النجاح، لطبيعة شعب الإمارات الذي تربى وتعلم في مدرسة زايد الخير، ولدعم قيادته المباركة لها، إذ إنها تنطلق تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

والحملة التي تستمر أسبوعين ستمنح الفرصة لشعب الإمارات ‏والمقيمين على أرض هذه الدولة للمشاركة والمساهمة ‏في هذا الشهر الفضيل ‏لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة والضرورية لمواجهة أوضاعهم المعيشية الصعبة.

وتوجيهات القيادة الرشيدة لمساندة اللاجئين الروهينجا تدعم الجهود التي ظلت الإمارات تبذلها للحد من معاناتهم وصون كرامتهم الإنسانية، حيث عملت منذ تفاقم قضيتهم إلى مساعدتهم وتلبية احتياجاتهم والوقوف بجانبهم، وقامت المنظمات الإنسانية الإماراتية على رأسها هيئة الهلال الأحمر، بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للاجئين في أماكن تواجدهم.

والحملة التي تنطلق على مستوى الدولة عبر القنوات الفضائية، تستهدف دعم جهود الدولة في التعامل مع مستجدات الأزمة، والانتقال من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى برامج مستدامة تساعد على مواجهة الاحتياجات المتزايدة للاجئين من التعليم والغذاء والخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي ومواد الإيواء لما يزيد على 1.2 مليون لاجئ، منهم 720 ألف طفل و240 ألفاً من النساء و48 ألفاً من كبار السن، كما تهدف الحملة إلى لفت انتباه المجتمع الدولي للمأساة الإنسانية للروهينجا.

إن الحملة تنسجم مع المبادئ الثابتة للسياسة الإماراتية المتمثلة في الوقوف مع الشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات في مختلف أنحاء العالم، دون النظر لأي اعتبارات غير إنسانية.

والإمارات التي كانت من أوائل الدول التي تجاوبت مع أزمة اللاجئين الروهينجا نفذت عدداً من المشاريع لصالح المرأة والطفل منها: مشروع لتغذية النساء والأطفال بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما ساهمت مع السعودية في دعم المستشفى الماليزي الميداني للاجئين في بنجلاديش، ونفذت مشاريع متنوعة عبر مؤسساتها الإنسانية والخيرية، وهو ما نأمل أن تحققه الحملة الحالية للتخفيف من معاناة أطفال ونساء الروهينجا.

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