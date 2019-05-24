شكرا لقرائتكم خبر عن «مان بوكر» للعرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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د. حسن مدن

أُعلن عن فوز الروائية العُمانية جوخة الحارثي بجائزة «إنترناشيونال مان بوكر» للرواية لعام 2019، عن روايتها «سيّدات القمر» التي ترجمتها إلى الإنجليزية الأكاديمية الأمريكية مارلين بوث، أستاذة الأدب العربي في جامعة أكسفورد. وفي مقابلة إذاعية معها قالت الحارثي إنها لم تكن تعلم، في البداية، أن دار النشر الأجنبية التي صدرت عنها ترجمة روايتها رشّحتها للمسابقة.

وبذا تكون الحارثي أول كاتب عربي ينال هذه الجائزة، لتلفت الأنظار، لا إلى تجربتها الإبداعية هي فقط، وإنما للمنتج الإبداعي في سلطنة عمان ومنطقة الخليج والجزيرة العربية عامة، وإلى الأصوات الشابة في خريطة الإبداع العربي كله، إذا ما علمنا أن عمر الحارثي لا يتجاوز الحادية والأربعين عاماً، وأن الطبعة العربية الأولى لروايتها الفائزة صدرت في عام 2010.

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نشأت جوخة الحارثي في بيئة عائلية مثقفة، فجدّها كان آخر الشعراء الكلاسيكيين في عمان، حسب وصفها، وهي من تولت تحقيق ديوانه، وأنفقت في ذلك نحو عشر سنوات، كما أن والدتها تقرض الشعر أيضاً، ويعرف الوسط الأدبي في عمان وخارجها خالها المرحوم محمد الحارثي، الشاعر والروائي والكاتب في أدب الرحلة.

نالت الحارثي الدكتوراه في الأدب من جامعة أدنبره في إسكتلندا، وتُدرس اليوم الأدب الكلاسيكي العربي في جامعة السلطان قابوس، حيث تعمل على تقريب طلابها وطالباتها من نصوص امرئ القيس والمتنبي والمعري، لكنها نفسها وجدت في السرد بالذات، الروائي منه والقصصي، وسيلتها في التعبير.

ترى جوخة الحارثي أن الكاتب يمسك بمصباح يضيء رواقاً من أروقة الحياة، وهي في «سيّدات القمر»، كما في مجمل عملها السردي مهتمة بتاريخ وطنها عُمان في المرحلة المبكرة والوسيطة من القرن العشرين، التي تعتبرها مرحلة غامضة وصعبة، وانطلاقاً من مخزون الحكايات التي سمعتها منذ طفولتها خاصة من النساء الحكّاءات في محيطها سعت لتقديم مجتمعها روائياً، مصرّة على أن الأدب معني بتخييل الوقائع والتاريخ، وإلا تحوّل إلى توثيق.

تدور أحداث الرواية في قرية «العوافي»، وهي تمتلئ بحشد من الشخصيات، حكاية كل شخصية تفضي إلى حكاية شخصية أخرى، ووجدت لجنة التحكيم أن الرواية «منظمة ومبنية بأناقة وهي تحكي عن فترة زمنية في عمان من خلال مشاعر الحب والفقدان داخل أسرة واحدة، وأنها أظهرت فناً حسّاساً وجوانب مقلقة من تاريخنا المشترك، وأن أسلوبها يقاوم بمهارة العبارات المبتذلة عن العرق والعبودية والجنس».

أما صحيفة الجارديان فقد قالت إن الرواية «تشير إلى موهبة أدبية كبرى»، وإنها «إنجاز قوي ومنسوجة بحرفية وبها خيال عميق».

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