سلطان: الجامعة القاسمية أحد روافد النهضة التعليمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، بالجهود الكبيرة التي تبذل، لضمان نجاح وتطوير الجامعة القاسمية التي تمثل نموذجاً عالمياً متفرداً تقدمه إمارة الشارقة لكافة طلبة العلوم الإسلامية والمعارف المختلفة واللغة العربية من مختلف بلدان العالم، لتكون أحد روافد النهضة التعليمية التي تعمل عليها استراتيجية الإمارة.

جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو حاكم الشارقة الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعة القاسمية، والذي أقيم مساء أمس، في قاعة الاجتماعات بمسجد الشارقة.

ورحب سموه بأعضاء مجلس أمناء الجامعة في الاجتماع الأول، مشيراً سموه إلى أن اختيار أعضاء المجلس جاء بحسب احتياجات الجامعة وتخصصات الأعضاء الدقيقة وفاعليتهم، والتي تنوعت بناءً على متطلبات الجامعة في القانون والشريعة الإسلامية والقرآن الكريم، إلى جانب النواحي الأكاديمية والعلمية والاستثمارية والإدارية وغيرها، مبيناً سموه أن اختيار الأعضاء جاء بعناية للقيام بدورهم المنوط بهم في تقدُم الجامعة وإنجاز خططها التنموية والأكاديمية وفق المنهج الإسلامي الصحيح.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن مجلس الأمناء يلعب دوراً مهماً في دعم وتطوير وتنفيذ استراتيجية الجامعة وخططها ومتابعة كافة ما تتضمنه برامجها والأهداف التي تسعى لها بحسب رسالة الجامعة الخاصة في تقديم المنهج الإسلامي العلمي الصحيح.

وكشف سموه عن خطط استمرار تطوير المباني في جميع الكليات بالجامعة القاسمية، مشيراً سموه إلى أن مباني الجامعة ستكتمل السنة المقبلة.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال الاجتماع، على تقرير مفصل من الدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة، تضمن كافة ما تم إنجازه من الاستراتيجيات والخطط الخاصة بسير الدراسة في مختلف الكليات، والجوانب الإدارية، وشؤون الطلبة.

كما اطلع سموه على خطط الجامعة فيما يخص كافة متطلبات العملية التعليمية وتوزيعات الطلبة وعمليات قبولهم، والخطط المستقبلية للجامعة خلال الفترة المقبلة، حيث تستقطب الجامعة للمنح الدراسية الكاملة طلبة من مختلف دول العالم.

واعتمد مجلس الأمناء تخريج الدفعة الأولى لطلبة الجامعة القاسمية الذين أنهوا متطلبات التخرج لبرامج البكالوريوس، والبالغ عددهم 162 طالباً وطالبة منهم 78 طالباً و84 طالبة.

كما وافق المجلس على تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة من المجلس وضمت كلاً من: اللجنة التنفيذية للمجلس، واللجنة الدائمة لتنمية موارد الجامعة، واللجنة الأكاديمية، واللجنة المالية.