«النهضة النسائية بدبي» تنظم «عطاء وبناء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة في مركز حور للفتيات، الملتقى الرمضاني الثاني تحت شعار «بناء وعطاء»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع ممثلة في قرية العائلة.

ويهدف الملتقى إلى رفع قيمة تعظيم الشعائر الدينية، وبث روح التعاون والعمل الجماعي، وتقديم إضاءات تربوية للفتيات تهدف لصقل أخلاقهن، والقيم السلوكية لديهن، وبمشاركة فرق تطوعية ناجحة، مثل اصنع وابدع، وفريق رائدات حور.

تميزت الفعالية بدمج التوجيه والإرشاد مع اكتشاف التميز والإبداع للفتيات من خلال عدد من الورش الفنية والإبداعية. وتم تقسيم الفرق الشبابية إلى فريق العشر الأواخر، وسلوكات غير مستحبة في رمضان، وقصص رمضانية وفلاشات توعوية التي قدمت العديد من الفوائد المعلوماتية والأخلاقية للفتيات.

كما ضم الملتقى برنامجاً للتوعية بالمفطرات، وتعزيز قيمة الصيام، وورشة حوارية عن استثمار الشهر الفضيل.