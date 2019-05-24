تكريم المتطوعين في مسابقة دبي للقرآن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كرم المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الموظفين والمتطوعين والمتعاونين في المسابقة الدولية للقرآن الكريم، ضمن فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الثالثة والعشرين (دورة عام التسامح) 1440ه/‏2019، ورافقه في التكريم الدكتور سعيد عبدالله حارب المهيري نائب رئيس اللجنة المنظمة، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة والموظفين والمتطوعين وممثلي الجهات الداعمة، وذلك في الحفل الذي أعدته وحدة العلاقات العامة بالجائزة في قاعة غرفة تجارة دبي.

وافتتح الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم تلاها المتطوع إسماعيل الكمالي، تابع بعدها الحضور فيلماً قصيراً أعدته وحدة الإعلام بالجائزة يلخص المسابقة والأنشطة والفعاليات التي أقيمت خلالها للمتسابقين ومرافقيهم، ثم ألقى المستشار إبراهيم بوملحة كلمة قدم فيها شكره وتقديره لمجموعات المتطوعين والموظفين والمتعاونين لمساهمتهم في إنجاح فعاليات المسابقة الدولية للقرآن الكريم في الدورة 23 التي شهدت مشاركة كبيرة بلغت 90 دولة وجالية إسلامية من أنحاء العالم.

وقام المستشار بوملحة بتكريم المتطوعين والمتعاونين الذين أبدوا سعادتهم بعملهم طوال أيام المسابقة الدولية لخدمة كتاب الله وحفظته، وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات والتقطت الصور التذكارية، وتم السحب على هدايا وجوائز قيمة ومتنوعة.