دبي تضيء ليالي رمضان بفعاليات متنوعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستقبل دبي شهر رمضان الفضيل بأجواءٍ احتفالية تمتزج فيها الروحانيات بالعادات والتقاليد التي تميز المدينة في هذا الشهر المبارك، وتتزين الشوارع والميادين بالأضواء، وتكثر الفعاليات الاجتماعية والثقافية التي تجعل من سكان دبي وزوارها أسرة مترابطة يُعبِّر أفرادها عن المعنى الحقيقي للتعايش و«التسامح» الذي اختارته الإمارات ليكون شعارها للعام 2019، كما تزداد الإسهامات الخيرية في دبي خلال الشهر الفضيل ويكون هناك ما يشبه سباق تشارك فيه كافة مكونات المجتمع لإطلاق المبادرات الخيرية والإنسانية التي يتفاعل معها الجميع لرسم البسمة على وجه كل محتاج في مختلف بقاع الأرض.

تُعد زيارة دبي خلال الشهر الفضيل من التجارب المميزة لكل أفراد الأسرة، إذ تحرص معظم المراكز التجارية الرئيسية على فتح أبوابها حتى الساعات الأولى من الصباح، ليتمكن زوارها من التسوق وشراء الهدايا التذكارية والاستمتاع بخيارات واسعة من الفعاليات التسويقية التي يصاحبها عروض موسيقية، كما يقدّم «سوق رمضان الكبير» العديد من العروض والتخفيضات الكبرى التي تناسب جميع أفراد العائلة، ويمكن للأطفال الاستمتاع بمنطقة الألعاب المُخصّصة لهم بينما يتمكن الأهل الاستمتاع بكرم الضيافة في المجلس الكبير.

تعد «المسابقة الدولية للقرآن الكريم» من أهم الفعاليات التي تحتضنها دبي في شهر رمضان المبارك، بما تتمتع به من مكانة متميزة بين المسابقات القرآنية العالمية، إذ تتجه أنظار العالم الإسلامي إلى دبي في رمضان من كل عام لمتابعة المهرجان القرآني الذي يتنافس فيه حفظة القرآن من الشباب.

وتظل مساجد دبي عامرة بعباد الرحمن الحريصين على حضور المحاضرات والدروس الدينية التي تقدمها نخبة من أصحاب الفضيلة القرّاء والعلماء ضمن برنامج ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة.

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وفي إطار أجندتها الثقافية الحافلة على مدار العام، تشهد دبي في رمضان عدداً من الانشطة الثقافية المتنوعة، من أهمها فعاليات مركز «الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري» الذي يقدم باقة متنوعة من الأنشطة التي تُعرِّف الزائر بثقافة دبي وعاداتها، كما تقام معارض فنية بشكل يومي في منطقة خور دبي تعرض أعمالاً لفنانين معاصرين من جميع أنحاء العالم، كما يستضيف «دبي مول»، سلسلة من معارض فن الخط احتفالاً بشهر العطاء والتسامح، كما يستضيف معرض «رمضان دبي»، و«آرت أوف كاليجرافي».

وفي إطار الأنشطة الثقافية المبتكرة التي تحفل بها أجندة دبي في الشهر الفضيل يمكن الاستمتاع بتجربة «سنيمجلس» التي تقدمها سينما «عقيل» في السركال أفينيو وتجمع بين تناول الإفطار، ومتابعة أحدث الأفلام.

«مدفع الإفطار» من التقاليد المميزة للشهر الفضيل تحول إلى احتفالية يجتمع حولها سكان دبي قبيل أذان المغرب في أبرز المناطق السياحية في المدينة ومن أشهرها منطقة «برج خليفة»، ومدينة جميرا.

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي هذا العام فعاليات الدورة الأولى من «رمضان دبي» تحت شعار: «رمضان دبي تراحم وتعايش». ويُعد «بنك الإمارات للطعام» أحد أهم المبادرات الخيرية التي تتجسد من خلالها روح العطاء ليس فقط خلال شهر رمضان ولكن على مدار العام، وقد حدد البنك، الذي قام منذ تأسيسه بتوزيع قرابة 8000 طن من الأغذية، ثلاث مبادرات خيرية خلال شهر رمضان هذا العام، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، أولها بتوفير وجبات السحور، ضمن مبادرة هيئة المعرفة والتنمية البشرية «سحوركم علينا» والتي تتضمن توزيع 500 وجبة سحور يومية.

وللرياضة مكان في ليالي رمضان في دبي، فبالإضافة إلى الأماكن المخصصة لممارسة الرياضات الخفيفة كالمشي والجري والمنتشرة في أرجاء المدينة، يمكن للأفراد العاديين المشاركة في بطولة «ناس» الرمضانية. وللطفل نصيب من الاحتفالية التي تشهدها دبي في رمضان، وتقدم «كيدزانيا دبي» في دبي مول نشاطات متنوعة تجمع بين التعليم والترفيه بعرض خاص خلال رمضان. وتقدم «حلبة دبي للتزلج» عرضاً خاصاً لكل من يهوى رياضة التزلج على الجليد.