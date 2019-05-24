شكرا لقرائتكم خبر عن تشتري سيارة ب 66 كيس قطع نقدية صغيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت امرأة صينية إنجازاً «غير متوقع» من خلال توفير العملات المعدنية.
وحسبما نقلت صحيفة «كانجزهو ديلي» الصينية، استطاعت المرأة أن تشتري سيارة جديدة بعدما جمعت 66 كيساً من القطع النقدية الصغيرة في مدينة كانزهو، بإقليم هيبي.
ووصلت قيمة الأكياس من القطع النقدية، إلى نحو 19 ألف دولار، وتبقت 8 آلاف دولار، دفعتها عن طريق تحويل إلكتروني. واشترت المرأة سيارة فولكسفاجن باسات، وقالت إنها ظلت تدخر القطع النقدية لمدة 10 سنوات، وفضلت ألا تأخذ القطع النقدية إلى البنك لأن الأمر يبدو متعباً.
وتملك المرأة «الذكية» محلاً تجارياً، وحصلت على القطع النقدية من خلال زبائنها، لكنها كانت حريصة على عدم إضاعة أي منها.
وأظهرت صور حديثة، 17 عاملاً بوكالة بيع السيارات، وهم جالسون على مقربة من جبل القطع النقدية، واضطروا إلى قضاء 3 أيام حتى يتموا عد المبلغ. وتضم القطع النقدية التي جرى جمعها، وحدات صغيرة جدا مثل اليوان الواحد، وأظهر أحد العمال يده التي صبغت باللون الأسود بسبب كثرة لمس القطع النقدية.
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