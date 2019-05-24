اخبار الخليج

الجامعة العربية تهنئ جوخة الحارثي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تهنئ جوخة الحارثي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أحمد أبو الغيط أعرب عن سعادته بحصول الكاتبة العمانية جوخة الحارثي، أستاذة الأدب العربي بجامعة السلطان قابوس، على جائزة المان بوكر الدولية عن روايتها «سيدات القمر»، مقدماً لها التهنئة، خاصةً في ضوء كونها أول شخصية عربية تفوز بهذه الجائزة رفيعة المستوى.

وأشار في بيان أمس إلى أن فوز الكاتبة العمانية بهذه الجائزة يمثل نموذجاً يحتذى، ليس فقط للمتخصصين في مجال الأدب العربي، وإنما لجميع المبدعين العرب في مختلف مجالات العمل الإنساني، إضافة لما يمثله أيضا هذا الإنجاز من قيمة مضافة في مجال تدعيم وتعزيز الدور الهام للمرأة وتوسيع دائرة النقاش حول قضاياها في المجتمعات العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية تهنئ جوخة الحارثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا