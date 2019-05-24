الجامعة العربية تهنئ جوخة الحارثي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أحمد أبو الغيط أعرب عن سعادته بحصول الكاتبة العمانية جوخة الحارثي، أستاذة الأدب العربي بجامعة السلطان قابوس، على جائزة المان بوكر الدولية عن روايتها «سيدات القمر»، مقدماً لها التهنئة، خاصةً في ضوء كونها أول شخصية عربية تفوز بهذه الجائزة رفيعة المستوى.

وأشار في بيان أمس إلى أن فوز الكاتبة العمانية بهذه الجائزة يمثل نموذجاً يحتذى، ليس فقط للمتخصصين في مجال الأدب العربي، وإنما لجميع المبدعين العرب في مختلف مجالات العمل الإنساني، إضافة لما يمثله أيضا هذا الإنجاز من قيمة مضافة في مجال تدعيم وتعزيز الدور الهام للمرأة وتوسيع دائرة النقاش حول قضاياها في المجتمعات العربية.