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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأجيل امتحانات في مصر.. و«إسرائيل» تجلي آلاف المستوطنين في فلسطين موجة حر غير مسبوقة تضرب الشرق الأوسط وتتسبب بقتلى وحرائق تاريخ النشر: 24/05/2019 استمع

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