صحيفة بريطانية: حاخام يساعد إسرائيل في العثور على أنفاق لـ"حزب الله"

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وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، مساء أول أمس، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي استعان بحاخام يمتلك قوى خاصة، ويتبع طائفة يهودية غامضة، للعثور على أنفاق لحزب الله اللبناني في الشمال الإسرائيلي.
© AFP 2019 / JACK GUEZ
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، تصريحات لضباط في الجيش الإسرائيلي، عبروا فيها عن دهشتهم من تمكن الحاخام من معرفة ما يخفيه باطن الأرض من أنفاق وآلات، رغم أنه لا يستخدم أي معدات، ولا يهتم بالاطلاع على تقارير الأجهزة المخابراتية، حتى أن ضابطا رفيعا في الجيش كتب تقريرا طالب فيه قياداته بضرورة الاستمرار في التعاون مع الحاخام.
وكتب مراسل الصحيفة في القدس، راف سانشيز، على لسان أحد الضباط، أنه من الأنجع قبول مساعدة الحاخام اليهودي للجيش الإسرائيلي في مسرح العمليات، طالما أن هناك مكاسب حقيقية على الأرض.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى نفي الجيش الإسرائيلي اعتماده في أي عملية على مواطنين لهم قدرات خاصة للكشف عن الأنفاق، وبأنه تم استخدام التكنولوجيا والمعلومات الأمنية فقط.
وأوضحت أن كبار ضباط الجيش الإسرائيلي لم يؤمنوا بالمساعدة الروحية للحاخام وأمروا بوقف دورياتهم، في أواخر العام 2016.
أعلن الجيش الإسرائيلي، في الثاني عشر من شهر يناير/كانون الثاني، انتهاء عملية "درع الشمال" التي بدأها في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد اكتشاف وتدمير 6 أنفاق تمتد من قرى الجنوب اللبناني إلى الداخل الإسرائيلي.
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