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القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "قوات الجيش سيطر على جبل صامح الاستراتيجي وجبل قصبة الدار ومنطقتي شخب القفلة وباب غلق في مديرية قعطبة شمال الضالع، عقب معارك مع الحوثيين".
© AP Photo / Hani Mohammed
ووفقا للجيش، "أسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها".
إلى ذلك، قال الجيش إن قواته "أسقطت طائرة مسيّرة تابعة للحوثيين في منطقة باجة شمال غربي الضالع".
وأضاف أنه
"بعد فحص حطام الطائرة تبين انها إيرانية الصنع".
وأشار إلى "أن الطائرة هي الثانية خلال أيام، حيث سبق وأسقط الجيش طائرة للحوثيين الاثنين الماضي في منطقة غول سبولة بالضالع".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن استعادة جبال من قبضة "أنصار الله" شمال الضالع وإسقاط طائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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