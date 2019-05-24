الرئيس اليمني يشكو "تجاوزات المبعوث الأممي" إلى غوتيريش

مأرب (اليمن)/ علي عويضة/ الخليج 365

قال مصدر حكومي يمني، الخميس، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعث رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يشكو فيها "تجاوزات المبعوث الأممي مارتن غريفيث".

وأفاد المصدر للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن "هادي"، أعلن رفضه لما وصفها بـ"تجاوزات المبعوث الأممي وعلى رأسها موقفه السلبي من القرار 2216" الذي ينص، في أبرز بنوده، على انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها.

كما أشار الرئيس اليمني، في رسالته أن "غريفيث، حاول خلال الفترة الماضية التوافق مع الحوثيين لتعزيز شكل من أشكال الإدارة الدولية في الحديدة".

واعتبر "هادي"، في رسالته أن ما قام به غريفيث، "تجاوزا صارخا للسيادة اليمنية".

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وساد غضب رسمي وشعبي في الأوساط اليمنية تجاه المبعوث الأممي بعد إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، وأثنى فيها على الانسحاب الأحادي للحوثيين من موانئ الحديدة.

والثلاثاء، دعا البرلمان اليمني، في رسالة وجهها للحكومة بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي، حتى يلتزم بقرارات الأمم المتحدة.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقًا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.