الجزائر "تأسف" لاستقالة المبعوث الأممي إلى إقليم الصحراء

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول

قالت الجزائر الخميس، إنها تلقت "ببالغ الأسف" نبأ استقالة هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إقليم الصحراء.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية أن الجزائر لا يسعها إلا أن تنوه بكوهلر نظير الالتزام والعزم اللذين أبداهما من أجل إعادة بعث مسار تسوية النزاع في الصحراء المتوقف منذ زمن طويل.

والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة أن كولر (76 عاما) الذي تسلّم مهامه في حزيران/ يونيو 2017، استقال من منصبه لـ"دواعٍ صحية".

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وأوضح البيان أن الجزائر ما فتئت تقدم الدعم لجهود كوهلر بهدف حمل طرفي النزاع، الرباط وجبهة البوليساريو، على التفاوض بحسن نية ودون شروط مسبقة، من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول.

والجرائر عضو مراقب في المفاوضات التي أطلقها كوهلر قبل أشهر بين الرباط وجبهة البوليساريو.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى 1991، وانتهى بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.