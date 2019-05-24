الحوثيون يعرضون مشاهد استهداف مطار أبوظبي بطائرة مسيّرة‎

مأرب (اليمن)/ علي عويضة / الخليج 365

عرضت فضائية تابعة للحوثيين في اليمن، مساء الخميس، مقطع فيديو قالت الجماعة إنه يوثّق عملية استهدفت، في يوليو/ تموز 2018، مطار أبوظبي في الإمارات.

وتضمن الفيديو الذي بثته قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الحوثيين، مشاهد تعرض للمرة الأولى، عما وصفته بأنه عملية استهداف سلاح الجو المسير التابع للجماعة، لمنشآت بمطار أبوظبي الدولي.

وأظهر الفيديو لحظات تحليق واستهداف طائرة مسيرة يطلق عليها اسم "صماد3"، لمحطة المسافرين رقم 1 في مطار أبوظبي، حيث حلّقت الطائرة على ارتفاع منخفض، تلاه انفجار عنيف.

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ولم يعرف على الفور مدى صحة الفيديو المنشور، كما لم يصدر بعد أي تعقيب رسمي من الإمارات حيال المشاهد المنشورة من قبل الحوثيين.

وفي يوليو / تموز الماضي، أعلن الحوثيون استهداف مطار أبوظبي بطائرة مسيرة، وهو ما نفته وسائل إعلام إماراتية في حينه.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الحوثيون استهداف مطار نجران السعودي بطائرة مسيرة، للمرة الثالثة في أقل من 72 ساعة، فيما أعلن التحالف العربي إسقاط طائرة مفخخة كانت متوجهة لقصف مطار نجران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.