"İHH" التركية تقيم مأدبة إفطار لألف سوري بمخيم للاجئين

هطاي / الخليج 365

أقامت هيئة الإغاثة التركية "İHH"، الخميس، مأدبة إفطار لألف شخص في مخيم اللاجئين السوريين ببلدة يايلاداغي بولاية هطاي جنوبي البلاد.

وتكفلت الهيئة التركية في المخيم بتكاليف تحضير مأكولات شعبية أعدها لاجئو المخيم من تركمان محافظة اللاذقية السورية.

وبين الأطعمة التي أعدها التركمان "القمحية" و"قره يخني".

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وفي حديث للأناضول، قال آدم دمير، المسؤول عن وحدة رعاية الأيتام بالهيئة" في ولاية بورصة، إن الحرب السورية مزّقت الأسر والروابط الثقافية.

وأشار إلى أن مأدبة الإفطار الحالية تهدف إلى تعزيز أواصر العلاقات الأخوية ووحدة الصف.

وأكد أن هيئة الإغاثة التركية ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.