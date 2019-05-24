- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الإلكترونية
اكد سلمان العوفي “احد جماهير نادي الاتحاد” لصحيفة الخليج الالكترونية ان على إدارة نادي الاتحاد التفكير بالدوري بعد ان غاب عن خزينة النادي لفتره تجاوزت العشر سنوات وهذا لم حدث من قبل للنادي الجداوي وأكد ان الاتحاد يحتاج لصفقات محليه قويه جدا وذات العيار الثقيل مثل الكويكبي وكمار وعبدالفتاح ادم ويغيرهم
واكمل حديثه بضرورة احداث غربلة واسعة بالنادي ولنا مثال ببطل الدوري النصر عندما غير كامل الفريق وحقق دوري الأمير محمد بن سلمان برغم ان الجيل السابق حقق الدوري مرتين وكاس ولي العهد بعد غياب وطالب بعدمً التفريط بفيلانوفيا وزياد المولد لحاجة الاتحاد الماسه بهم
وطالب العوفي هيئة الرياضة بتجديد التكليف للأستاذ لوي ناظر وذلك نظراً لخبرته الكبيرة وحاجته النادي الكبيرة له أطالب الأستاذ حمد الصنيع والإدارة بعد التوقف عند صفقة حمدان الشمراني وطالب المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر “العوفي” الاتحاد يحتاج لصفات محلية قوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.