“العوفي” الاتحاد يحتاج لصفات محلية قوية

صحيفة الخليج الإلكترونية

اكد سلمان العوفي “احد جماهير نادي الاتحاد” لصحيفة الخليج الالكترونية ان على إدارة نادي الاتحاد التفكير بالدوري بعد ان غاب عن خزينة النادي لفتره تجاوزت العشر سنوات وهذا لم حدث من قبل للنادي الجداوي وأكد ان الاتحاد يحتاج لصفقات محليه قويه جدا وذات العيار الثقيل مثل الكويكبي وكمار وعبدالفتاح ادم ويغيرهم

واكمل حديثه بضرورة احداث غربلة واسعة بالنادي ولنا مثال ببطل الدوري النصر عندما غير كامل الفريق وحقق دوري الأمير محمد بن سلمان برغم ان الجيل السابق حقق الدوري مرتين وكاس ولي العهد بعد غياب وطالب بعدمً التفريط بفيلانوفيا وزياد المولد لحاجة الاتحاد الماسه بهم

وطالب العوفي هيئة الرياضة بتجديد التكليف للأستاذ لوي ناظر وذلك نظراً لخبرته الكبيرة وحاجته النادي الكبيرة له أطالب الأستاذ حمد الصنيع والإدارة بعد التوقف عند صفقة حمدان الشمراني وطالب المزيد