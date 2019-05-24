جدول مواعيد #مباريات_اليوم #الجمعة 24 / 5 / 2019

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صحيفة الخليج الإلكترونية
يشهد اليوم الجمعة عديد المباريات التي تستحق المشاهدة ويمكن للمتابع الرياضي أن يكسر بها ملل انتهاء عديد الدوريات الأوروبية الكبرى.
وسيكون الجمهور العربي على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل في نهائي دوري أبطال إفريقيا حين يستضيف نادي الوداد الرياضي، نادي الترجي الرياضي التونسي، حامل اللقب، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في لقاء الذهاب.
ويسعى الفريقان المتوجان باللقب في آخر نسختين للبطولة، لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، حتى يسهلا من مهمتهما قبل خوض العودة بالملعب الأولمبي في رادس.
وعربياً دائماً يشهد اليوم بمواجهة ذهاب نصف نهائي كأس الأردن، بعضاً من المباريات القوية في آخر جولات الدوري الفرنسي، كتلك التي ستجمع مارسيليا، بمونبلييه، رين، بليل…
ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا:
الوداد الرياضي المغربي ـ الترجي الرياضي التونسي.
الدوري الفرنسي:
مارسيليا ـ مونبلييه..
نيس ـ موناكو.
كان ـ بوردو.
ستاد ريمس ـ باريس سان جيرمان.
نيم أولمبيك ـ ليون.
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:
الخليج ـ الحزم
نصف نهائي كأس الأردن:
الكرمل ـ الفيصلي
الوحدات ـ الرمثا
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