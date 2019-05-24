السعودية تتقدم بملف مشترك لأستضافة #كأس_العالم تحت 20 سنة

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مساء اليوم، أن السعودية تقدمت بملف مشترك مع مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، لاستضافة كأس العالم تحت 20 سنة، في عام 2021.

وقال “فيفا” في بيانه مساء اليوم، أن هناك 8 دول تقدمت بطلب الاستضافة، 3 منها تقدمت بشكل فردي، وهي البرازيل، والبيرو وإندونيسيا.

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بينما تقدمت السعودية والإمارات والبحرين بملف مشترك، وتايلند وماينمار في ملف مشترك آخر، ليصبح إجمالي ملفات الاستضافة 5 ملفات.

وأبان الاتحاد الدولي أن فترة الترشح للاستضافة انتهت بيوم 21 مايو 2019، فيما سيكون يوم 30 أغسطس هو الموعد النهائي لتقديم ملفات الترشح النهائي، يوم 30 أغسطس.

وسيتم اختيار الدولة المستضيفة بشكل نهائي من خلال اجتماع مجلس “فيفا” في الربع الرابع من عام 2019