نتيجة سيئة #لشتوتغارت في ذهاب تفادي الهبوط

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صحيفة الخليج الإلكترونية
لم يستطع نادي شتوتغارت العريق الاستفادة من خوض لقاء ذهاب من مواجهتي تفادي الهبوط مع يونيون برلين على ارضه وبين جماهيره ليحقق نتيجة طيبة بل اكتفى بالتعادل الايجابي 2 – 2 لتصعب عليه الامور في لقاء الاياب على ارض يونيون .
شتوتغارت تقدم بالنتيجة 1 – 0 عبر اللاعب كريستيان غينتنر د 41 لكن الضيوف عدلوا النتيجة بسرعة عبر اللاعب عبد اللاي د 43 لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة.
في الشوط الثاني تمكن ماريو غارسيا من اعادة التقدم لشتوتغارت د 51 لكن برلين رفض الخسارة وعدل النتيجة عبر ماركو فريدريتش د 68 لتنتهي المواجهة على هذه النتيجة ويتاجل الحسم للقاء العودة مع افضلية بسيطة ليونيون برلين.
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