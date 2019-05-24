نتيجة سيئة #لشتوتغارت في ذهاب تفادي الهبوط

صحيفة الخليج الإلكترونية

لم يستطع نادي ​شتوتغارت​ العريق الاستفادة من خوض لقاء ذهاب من مواجهتي ​تفادي الهبوط​ مع ​يونيون برلين​ على ارضه وبين جماهيره ليحقق نتيجة طيبة بل اكتفى بالتعادل الايجابي 2 – 2 لتصعب عليه الامور في لقاء الاياب على ارض يونيون .

شتوتغارت تقدم بالنتيجة 1 – 0 عبر اللاعب كريستيان غينتنر د 41 لكن الضيوف عدلوا النتيجة بسرعة عبر اللاعب عبد اللاي د 43 لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة.

في الشوط الثاني تمكن ماريو غارسيا من اعادة التقدم لشتوتغارت د 51 لكن برلين رفض الخسارة وعدل النتيجة عبر ماركو فريدريتش د 68 لتنتهي المواجهة على هذه النتيجة ويتاجل الحسم للقاء العودة مع افضلية بسيطة ليونيون برلين.