الجمعة.. #أمطار_رعدية ورياح مثيرة للأتربة على 10 مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، إن نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

وأشارت إلى نشاط ملحوظ للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، والشرقية وحائل.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر.

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أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت «الأرصاد»، أن حركة الرياح السطحية تكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، قالت فيه إنَّ الفرصة لا تزال مُهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق «نجران، جازان، عسير، والباحة» تمتدّ إلى مكة المكرمة ومرتفعاتها.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنّ هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، وكذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.

وفي الساعات الماضية، هطلت أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظتي بني مالك والعيدابي، وعددًا من المراكز والقرى التابعة للقطاع الجبلي بالمنطقة، وحذّرت مديرية الدفاع المدني من وجود تقلبات جوية تشهدها عدد من محافظات ومراكز المنطقة.