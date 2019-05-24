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#كولومبيا تهزم #بولندا وتعادل #اليابان و #الإكوادور في #كأس_العالم_للشباب
صحيفة الخليج الإلكترونية
حقق منتخب كولومبيا فوزا مهما على بولندا 2-0 في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للشباب تحت ال 20.
وافتتح اللاعب ايفان انغولو التسجيل في الدقيقة 23، واضاف لويس ساندوفال الهدف الثاني في اخر دقيقة من الوقت الأصلي للمباراة ليفوز المنتخب الكولومبي بأول 3 نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.
بينما تجمد رصيد بولندا عند صفر نقاط في المركز الثالث.
وفي مباراة اخرى، سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على المباراة بين اليابان والإكوادور، ليحرز كل منتخب نقطته الأولى في المركزين الأول والثاني خلف المتصدر ايطاليا برصيد 3 نقاط.
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