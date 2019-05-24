كولومبيا تهزم #بولندا وتعادل #اليابان و #الإكوادور في #كأس_العالم_للشباب

حقق منتخب ​كولومبيا​ فوزا مهما على ​بولندا​ 2-0 في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة ​كأس العالم للشباب​ تحت ال 20.

وافتتح اللاعب ايفان انغولو التسجيل في الدقيقة 23، واضاف لويس ساندوفال الهدف الثاني في اخر دقيقة من الوقت الأصلي للمباراة ليفوز المنتخب الكولومبي بأول 3 نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.

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بينما تجمد رصيد بولندا عند صفر نقاط في المركز الثالث.

وفي مباراة اخرى، سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على المباراة بين ​اليابان​ و​الإكوادور​، ليحرز كل منتخب نقطته الأولى في المركزين الأول والثاني خلف المتصدر ​ايطاليا​ برصيد 3 نقاط.