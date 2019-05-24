ليفربول يواصل الاستعداد للنهائي الأوروبي في “#ماربيلا”

صحيفة الخليج الإلكترونية

واصل ليفربول استعداده لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام يوم السبت 1 يونيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويعسكر الريدز كما هي العادة في جزيرة ماربيلا الإسبانية، حيث يسترخي الفريق بجانب التدريب للوصول لأفضل معدل لياقي ممكن قبل الموعد الأوروبي الكبير.

ومن المنتظر أن يعود الفريق إلى ليفربول في الأيام المقبلة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة في الجزيرة الإسبانية وتدرب اللاعبين تحت أشعة الشمس القوية.

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