اخبار الخليج

#ليفربول يواصل الاستعداد للنهائي الأوروبي في “#ماربيلا”

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements
صحيفة الخليج الإلكترونية

صحيفة الخليج الإلكترونية

واصل استعداده لنهائي أمام توتنهام يوم السبت 1 يونيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويعسكر الريدز كما هي العادة في جزيرة ماربيلا الإسبانية، حيث يسترخي الفريق بجانب التدريب للوصول لأفضل معدل لياقي ممكن قبل الموعد الأوروبي الكبير.

ومن المنتظر أن يعود الفريق إلى ليفربول في الأيام المقبلة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة في الجزيرة الإسبانية وتدرب اللاعبين تحت أشعة الشمس القوية.

Advertisements

5f5e131220.jpg

3c5d797b0f.jpg

258f5b8aca.jpg

3e1e2b611f.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #ليفربول يواصل الاستعداد للنهائي الأوروبي في “#ماربيلا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا