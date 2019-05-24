حمد_الله: تمنيت فوز #أمرابط بـ”أفضل لاعب” وأعد بتحقيق أرقام جديدة في #السعودية

أعرب المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم فريق النصر، عن تمنيه بتتويج زميله نور الدين أمرابط بجائزة أفضل لاعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هذا الموسم، بدلًا منه.

وحطم حمد الله العديد من الأرقام القياسية، حيث بات أكثر لاعب يسجل أهدافًا في موسم واحد بتاريخ الدوري السعودي، برصيد 34 هدفًا، ليقود فريقه للتتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، ليتوج حمد الله بجائزة الهداف وأفضل لاعب في موسم 2018-19.

وقال حمد الله، خلال حواره مع “المنتخب” المغربية، إن أمرابط لعب مصابًا وتحامل على نفسه وقدم آداء حسنًا في فترات صعبة هذا الموسم، معلنًا إهدائه لجائزة أفضل لاعب إلى زميله.

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وأبدى حمد الله أمله في تحطيم العديد من الأرقام القياسية بدوري المملكة خلال الموسم المقبل، بشرط الابتعاد عن الإصابات، مبديًا فخره بتحقيق رقم للكرة المغربية في أقوى بطولة عربية، وتركها لسنوات طويلة.

وعن تخطيه المعدل التهديفي للثلاثي ميسي ورونالدو ومبابي، قال حمد الله “لم أضع في اعتباري أبدا وأنا أسجل هذه الأهداف أن أوضع في مقارنة مع هذه الأساطير التي لا تقارن، في البرامج اللفزيونية هنا يستحضرون هذه الأرقام والمقارنات لأن البطولة السعودية مصنفة ودائما أقول أن الشيء الجميل في كل هذا الإنجازات هي الصفة والجنسية، أشعر بالفخر أن توثق هذه الأرقام بإسم لاعب مغربي وليس حمد الله، لأن هذا فيه إشعاع للاعبي المغرب أجمعين ودليل أننا بلد كرة قدم”.

وأهدى حمد الله تألقه في الموسم، إلى والدته، مضيفًا أنه إذا عاد للعب في الدوري المغربي، فلن يلعب سوى في فريق أولمبيك آسفي.