صحيفة #برتغالية تكشف عرض #النصر “الباهظ” لانتزاع #كاريلو من #الهلال

كشفت تقارير صحفية عن مستجدات عرض نادي النصر، من أجل التعاقد مع البيروفي اندري كاريلو، لاعب فريق الكرة بنادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، قد طالب بالتعاقد مع اندري كاريلو، الذي تنتهي فترة إعارته في الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليعود إلى صفوف بنفيكا البرتغالي، فضلًا عن استعداد اللاعب للمشاركة مع منتخب بيرو، في بطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.

وذكرت صحيفة “Abola” البرتغالية، أن وكيل أعمال اللاعب كاريلو، اجتمع مع رئيس بنفيكا البرتغالي، وتم تأجيل مستقبل اللاعب خلال الفترة القادمة.

ووضع بنفيكا البرتغالي، مبلغ 15 مليون يورو للتخلي عن خدمات كاريلو، في حين تقدم النصر بعرض قيمته 17 مليون يورو، من أجل الظفر بخدمات اللاعب من الهلال، الذي يطمح للتجديد مع اللاعب البيروفي.