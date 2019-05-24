مونديال_الشباب: #الأخضر يواصل تحضيراته لملاقاة #فرنسا

أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الخميس تدريباته ضمن استعداداته لخوض غمار منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وأدى لاعبو “الأخضر” خلال الحصة التدريبية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب “غيدانيا” تحت اشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، مرانًا على التنشيط الهجومي، أعقبه مران تخصصي لخطوط الفريق.

ويختتم المنتخب الوطني غدًا الجمعة تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب فرنسا يوم السبت في أولى مبارياتهما ضمن منافسات كأس العالم.

يُذكر أن المنتخب الوطني الشاب يتواجد في المجموعة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 إلى جوار منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا.