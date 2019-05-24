راكان_الراشد يشارك في الجولة الثالثة من البطولة الأوروبية لـ #الراليات

صحيفة الخليج الإلكترونية يدخل سائق الراليات السعودي راكان الراشد غدًا منافسات رالي ليبايا المقام في جمهورية لاتفيا، الذي يشكل الجولة الثالثة من بطولة أوروبا للراليات، ويستمر لمدة يومين.

ويأمل الراشد ومساعده البرتغالي هيوغو ماغالهايس المشاركان على متن سيارتهما شكودا فابيا “آر 5” إلى اكتساب المزيد من الخبرات من خلال المشاركة في مسارات متنوعة، حيث يعتبر مسار ليبايا حصوي، ويقام على الشريط الساحلي لبحر البلطيق. ويطمح السائق السعودي إلى المشاركة هذا العام في أكثر من بطولة، حيث خاض تجربة على فورمولا فورد على حلبة شاراد بفرنسا، إضافة إلى المشاركة بجولات البطولة الأوروبية الست مع مهارة للسباقات ومؤسسة عبدالمنعم الراشد الخيرية. وأوضح الراشد أن هدفه هذا العام ينصب على تطوير قدراته الفنية، من خلال المشاركة في أكثر من مسار خلال البطولة الأوروبية، إضافة إلى الاحتكاك مع أكبر السائقين الأوروبيين، متمنياً أن يحالفه التوفيق في تحقيق مركز متقدم وأن يسهم في تحقيق منجز جديد للرياضة السعودية.

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