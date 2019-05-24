شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «أمانة الرياض» على مقطع «هدم مسجد حي اليرموك» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
علقت أمانة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، على الأنباء المتداولة حول نيتها هدم مسجد “ذات النطاقين” في حي اليرموك.
وقالت الأمانة على حسابها في “تويتر”: “نشير للمقطع المتداول عن منح أرض مرافق مسجد (ذات النطاقين) بحي اليرموك ونية أمانة منطقة الرياض هدم المسجد، نود التأكيد بعدم صحة ما ذكر وبأن المسجد نظامي”.
وأضافت: “هناك شكوى تعدٍّ بإقامة دورة مياه ومظلات على ملكية مواطن بمقدار55م2، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بما لا يؤثر على المسجد ومرافقه”.
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