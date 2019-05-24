«فيسبوك» تغلق أكثر من 3 مليارات حساب وهمي خلال 6 أشهر

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم الخميس، إغلاقها أكثر من ثلاثة مليارات حساب وهمي خلال الفترة من أكتوبر حتى مارس الماضيين.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن تقرير نشرته فيسبوك، أنَّ هذا العدد يمثل ضعفي عدد الحسابات التي أزيلت خلال الأشهر الستة التي سبقتها.

وقالت شركة موقع التواصل الاجتماعي الشهير، إن معظم الحسابات الوهمية تم حجبها "خلال دقائق" من إنشائها، قبل أن يراها أحد أو يُبلغ عنها للشركة.

وتظهر الزيادة في إنشاء الحسابات الوهمية التحديات التي تواجهها الشركة في إلغاء الحسابات التي ينشؤها المستخدمون لنشر رسائل غير مرغوب فيها، وأخبار كاذبة، وغيرها من المواد المخالفة.

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وقالت الوكالة إنّ ما لم يتحدث عنه تقرير فيسبوك هو كم الحسابات المزيفة التي فاتته.

يُشار إلى أنّ 2,4 مليار شخص يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شهريًا، بخلاف معظم الحسابات الوهمية التي تحذفها الشركة.

وتقدّر الشركة أن 5% من الحسابات النشطة على الموقع شهريًا هي وهمية.