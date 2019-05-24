وقالت شركة موقع التواصل الاجتماعي الشهير، إن معظم الحسابات الوهمية تم حجبها "خلال دقائق" من إنشائها، قبل أن يراها أحد أو يُبلغ عنها للشركة.
وتظهر الزيادة في إنشاء الحسابات الوهمية التحديات التي تواجهها الشركة في إلغاء الحسابات التي ينشؤها المستخدمون لنشر رسائل غير مرغوب فيها، وأخبار كاذبة، وغيرها من المواد المخالفة.
وتقدّر الشركة أن 5% من الحسابات النشطة على الموقع شهريًا هي وهمية.
كانت هذه تفاصيل خبر «فيسبوك» تغلق أكثر من 3 مليارات حساب وهمي خلال 6 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.