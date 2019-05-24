اخبار الخليج

«فيسبوك» تغلق أكثر من 3 مليارات حساب وهمي خلال 6 أشهر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم الخميس، إغلاقها أكثر من ثلاثة مليارات حساب وهمي خلال الفترة من أكتوبر حتى مارس الماضيين.

 

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن تقرير نشرته فيسبوك، أنَّ هذا العدد يمثل ضعفي عدد الحسابات التي أزيلت خلال الأشهر الستة التي سبقتها.

 

وقالت شركة موقع التواصل الاجتماعي الشهير، إن معظم الحسابات الوهمية تم حجبها "خلال دقائق" من إنشائها، قبل أن يراها أحد أو يُبلغ عنها للشركة.

 

وتظهر الزيادة في إنشاء الحسابات الوهمية التحديات التي تواجهها الشركة في إلغاء الحسابات التي ينشؤها المستخدمون لنشر رسائل غير مرغوب فيها، وأخبار كاذبة، وغيرها من المواد المخالفة.

Advertisements

 

وقالت الوكالة إنّ ما لم يتحدث عنه تقرير فيسبوك هو كم الحسابات المزيفة التي فاتته.

 

يُشار إلى أنّ 2,4 مليار شخص يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شهريًا، بخلاف معظم الحسابات الوهمية التي تحذفها الشركة.

 

وتقدّر الشركة أن 5% من الحسابات النشطة على الموقع شهريًا هي وهمية. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «فيسبوك» تغلق أكثر من 3 مليارات حساب وهمي خلال 6 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا