شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة للملك سلمان عنوانها التواضع والبساطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على نطاق واسع اليوم الخميس، على شبكات التواصل الاجتماعى ومواقع وصحف إلكترونية، حسبما ذكرت صحيفة سبق السعودية.
وتظهر الصورة الملك سلمان متكئاً على إحدى الوسائد فى بساطة خلال إحدى المناسبات، فيما يجلس بجانبه طفل صغير لم يتبيّن اسمه.
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