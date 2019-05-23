- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحذر: نشر هذا الإعلان مخالفة.. عقوبته سجن عامين ونصف مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت النيابة العامة العقوبات المترتبة على ممارسة سلوكيات مخالفة لنظام مراقبة شركات التمويل، مثل نشر إعلانات عن سداد القروض والمديونيات.
وأكدت النيابة في إنفوجرافيك نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن مزاولة أي نشاط من نشاطات التمويل المحددة في النظام دون الحصول على ترخيص يعرض المخالف للسجن أو الغرامة أو للعقوبتين معاً.
وأضافت: أن مخالف النظام يُسجن مدة لا تزيد على عامين، ويغرم غرامة تصل إلى نصف مليون ريال، وقد ترى الجهة القضائية إيقاع العقوبتين عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر «النيابة» تحذر: نشر هذا الإعلان مخالفة.. عقوبته سجن عامين ونصف مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.