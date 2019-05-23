شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. حريق في مبنى «الخطوط السعودية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة جدة، من السيطرة على حريق محدود شب في أحد المباني التابعة للخطوط السعودية بحي الكندرة، دون تسجيل أي إصابات بالأرواح.

وأكد مركز الاتصال التابع للخطوط السعودية الحادثة، وأشار إلى أن الحريق وقع صباح (الخميس)، وكان محدوداً بمبنى مركز اتصالات ⁧الخطوط السعودية⁩ بحي الكندرة، وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماده دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على الخدمات المقدمة.