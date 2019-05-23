شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. حريق في مستودع بمستشفى «المهد العام» جراء تماس كهربائي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة:

أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة مهد الذهب، حريقاً شبّ في أحد المستودعات التابعة لمستشفى المهد العام، ولم تسجل إثره أي أضرار بشرية.

وقال المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة حاتم سمان: إن “عمليات الصحة قد تلقّت بلاغاً من إدارة القطاع الصحي بمحافظة المهد؛ يفيد بنشوب حريق سبّبه ماس كهربائي في أحد المستودعات”.

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وأشار “سمان”، إلى أن “الدفاع المدني بالمحافظة باشر موقع الحريق للتعامل معه، ولم تُسجل ولله الحمد أي أضرار بشرية”.

وأكد أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة قد وجّه على الفور بتكليف فريق بقيادة أحد المساعدين للوقوف على الحدث وتأمين ما يلزم.