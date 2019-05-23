شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1927420#1927420

وصل إلى جدة مساء اليوم الخميس، الفريق أول نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

كما كان في استقباله أمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.