شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تطبيق «الدوام المرن» في العشر الأواخر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أبلغت وزارة الصحة موظفيها بتطبيق نظام الساعات المرنة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.
وأوضحت أن ذلك يأتي تقديراً منها لجهود موظفيها وموظفاتها طيلة الشهر الفضيل.
وأتاحت الوزارة لموظفيها وموظفاتها في ديوان الوزارة ومديريات الشؤون الصحية؛ اختيار خمس ساعات عمل بالتنسيق مع المدير المباشر وموافقته؛ وذلك على النحو التالي: من ٩ص إلى ٢م، أو من ١٠ص وحتى ٣م، أو من ١١ص وحتى ٤م.
وشددت على ضرورة مراعاة ظروف العمل وإعطاء الأولوية للاجتماعات والأعمال الهامة، مشيرةً إلى أن النظام ينطبق على الموظفين في ديوان الوزارة ومديريات الشؤون الصحية.
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