شكرا لقرائتكم خبر عن نجران.. أمطار غزيرة وتساقط للصخور يغلق طريق «بدر الجنوب – حبونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت المحافظات الشمالية من منطقة نجران، هطول أمطار غزيرة، تسببت في تساقط الصخور وإغلاق الطريق الرابط بين محافظتَي بدر الجنوب وحبونا.

وعلى الفور باشرت إدارة الطرق منطقة نجران الحالة، وسخرت جميع إمكاناتها لفتح الطريق، وجلب عدد من فرق الصيانة مجهزة بالبلدوزرات والجرافات والعمالة، والعمل على مدار الساعة منذ إغلاق الطريق؛ لنقل وفتح الطريق أمام المارّة.

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يُذكر أن الطريق الرابط بين محافظتَي بدر الجنوب وحبونا يعتبر هو الشريان الرابط بين المحافظتين ويسلكه عدد كبير من المواطنين.