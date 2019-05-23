إمارة مكة توجِّه رسائل توعوية للمواطنين لإنجاح القمتين العربية والخليجية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وجّهت إمارة مكة المكرمة، رسائل توعوية للمواطنين والمقيمين لمساهمتهم في إنجاح القمم (الخليجية، العربية، والإسلامية).

وقال الصحفي السعودي خالد المطرفي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "إمارة مكة توجه رسائل توعوية للمواطنين والمقيمين لمساهمتهم في إنجاح القمم (الخليجية، العربية، والإسلامية) والتي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من25 إلى 27 رمضان في مكة، وذلك باختياركم الأوقات المناسبة وتجنب الزحام أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام".

وقبل نحو أسبوع، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنّ هذه الدعوة تأتي حرصًا من خادم الحرمين الشريفين على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الانقلابية من الهجوم على محطتَيْ ضخ نفطيتَيْن بالسعودية، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وأضافت أنّ الملك سلمان وجِّه الدعوة لقادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتَيْن خليجية وعربية طارئتَيْن في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440 (30 مايو)؛ وذلك لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة.